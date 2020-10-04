10月4日5時41分，大陸吉林省扶餘市514省道39公里處發生重大交通事故，兩貨車相撞已致18人死亡

綜合陸媒報導，當地公安局指揮中心接到報警稱，長春嶺鎮石橋村附近發生交通事故，現場有人受傷。扶餘市公安、消防、衛健等部門展開處置救援工作。

經初步調查，10月4日5時40分許，在514省道39公里處，一輛小型普通貨車由西向東行駛，撞至前方同向行駛農用四輪拖拉機尾部，又行駛對向車道，與對面行駛的另一輛小型普通貨車相撞。

目前，已造成18人死亡、1人受傷，事故原因還在調查中，傷者已被送往醫院救治，相關善後工作正在進行中。

由於傷亡嚴重，大陸公安部派工作組趕赴當地現場指導調查處置工作。

陸媒報導稱，大陸公安部高度重視此事故，公安部長趙克志指派工作組趕赴扶餘市指導事故調查處理工作，並要求做好受傷人員救治、事故原因調查和善後處置等工作；並派出督導檢查組，督導各地進一步加強安全隱患排查，防止再次發生重大交通事故。

大陸公安部交管局已召開視訊調度會，通報事故情況，對做好「兩節」假期後半程交通安全工作進行再動員再部署，並向各地派出10個督導檢查組，深入重點地區、重點線路進行督導檢查。

(旺報 )