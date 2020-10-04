29歲南韓女模申才恩（신재은，Zenny）擁有童顏臉蛋、34E罩杯的火辣身材，她去年11月宣布嫁給圈外人，仍然走性感路線，不吝嗇放送各式養眼照，申才恩日前挑戰「裸體廚房」主題，傲人巨峰若隱若現，撩得網友心癢癢！

照片中，申才恩手捧著透明容器打蛋，準備製作蛋捲料理，性感無極限的她，疑似上空，只穿著一件上面印有裸女圖案的圍裙，半透視的材質將身材曲線合而為一，左胸甚至直接外露，邪惡的C字弧度讓網友看得血脈賁張，紛紛直呼：「很漂亮」、「好久沒交功課了」、「太性感了」、「妳的身體比圍裙好看」等。

事實上，申才恩上個月才PO出裸體下廚的照片，她頂著接近素顏的臉龐，一絲不掛的身體只套著酒紅色的圍裙，E罩杯的半球幾乎快曝光，當時就掀起一陣暴動，吸引超過10萬網友點讚。

除此之外，她為了慶祝IG的粉絲破200萬，祭出一系列「長輩霸屏」的火辣照，只見她身穿豹紋上衣，中門直接大開，狂露招牌爆乳；同時加碼穿比基尼騎腳踏車的照片，超殺的雪白半球逼近走光，配上渾圓美尻更是性感度爆表，申才恩開心地表示：「粉絲人數到200萬了！忙碌的日子過了，不知不覺就200萬，太神奇了。」

(中時新聞網)