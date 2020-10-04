新竹市17公里海岸線已成重要觀光景區，新竹縣11.8公里海岸線準備急起直追，縣長楊文科將以「綠色海岸風景遊憩計畫」，打造美麗海岸線，其中，廢棄已久的新豐鳳坑漁港，將串連周邊休閒農業區做整體規畫改造。

廢棄的鳳坑漁港，港口前左右各有一整排形狀如「紅豆餅」的防波堤，漲潮時波濤洶湧，在紅豆餅之間不斷拍出浪花，搭配落日夕陽和變化萬千的雲彩，成為全省知名的風景攝影景點，也是很多情侶看夕陽約會和新人拍婚紗照的地點。

鳳坑漁港退潮落日餘暉。（羅浚濱攝）

鳳坑漁港退潮時，常有喜好騎馬的民眾在沙灘上練騎。（羅浚濱攝）

鳳坑漁港退潮時，可見鳳坑村民用傳統方式在沙灘上「耙蛤」，更常有喜愛騎馬的民眾，三五成群在沙灘上奔馳，成為新竹地區練習騎的祕境。

縣府交旅處長游志祥指出，縣長楊文科推動「 綠色海岸風景遊憩計畫」，南從竹北新月沙灣開始，北到新豐鄉坡頭漁港，將11.8公海岸線向陸地延伸1公里，規畫面積達1180公頃，廢棄已久的鳳坑漁港，首次納入規畫改造。

游志祥說，該計畫已委外盤點沿線景點，並會根據地方建議列入規畫參考，地方希望鳳坑漁港就港區做改造，初步勘察認為串連周邊休閒農業區做整體規畫改造活化，帶動的觀光效益會更好。

縣府與漁業署合作投入5千萬元，目前已完成坡頭漁港環境改善工程，將逐步轉型為觀光休閒漁港。新豐紅樹林生態保育區的木棧道、景觀樓及導覽解說系統等設施改善，爭取前膽經費5420萬元執行，目前工程進度已達92％。

游志祥最後指出，目前新豐紅樹林及紅毛港濱海自行車道，鄰近桃園新屋綠色走廊自行車道，目前還無法串連，將與桃園市政府研商及爭取中央補助完成串連。

(中時 )