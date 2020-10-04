五峰鄉是新竹縣幅員最大，人口最少的偏鄉，消防局只在後山桃山村設五峰分隊，到前山救護和救災緩不濟急，縣議員張益生及林秉君建議後，縣長楊文科裁示消防局盡速籌畫，經評估決定選在花園村的舊檢查哨，增設五峰「花園小隊」，預計10月底揭牌啟用。

楊文科表示，五峰鄉人口現有4千4百多人，救災救難只有1個五峰分隊，主要管轄大隘、花園、竹林、桃山4個村，前山發生救災救護事件，趕到現場至少要花半小時，為加強保障部落居民生命財產安全，經議員反應後，即請消防局尋找適當地點增設消防小隊。

在消防局努力下，認為在南清公路與五峰大橋交叉口附近的花園舊檢查哨，整修後適合設置五峰「花園小隊」，將能有效縮短消防人員前往花園、竹林村救護時間，提高救災效率，並能嘉惠鄰近竹東上坪、軟橋的鄉親。

消防局長孫福佑表示，花園舊檢查哨的建築廳舍及土地管理權，分別屬警察局和原民會，4月偕同相關單位會勘後取得共識廳舍轉移撥用的共識，及向原民會申請土地使用權，目前廳舍已完成撥用及修繕。

此外，五峰鄉公所則協助撥用附近的原住民保留地，供消防小隊停放救護車及消防車使用，增設五峰花園小隊的相關行文流程正積極進行，預計10月底可揭牌啟用。

(中時 )