縣府舉辦「來新竹約會吧！秋遊星夜季」系列活動，首場橫山文物館前廣場的「浪漫山林音樂」吸引眾多遊客，交旅處指系列活動結合共享平台Timelinker，希望民眾也能多參與，共同創造及體驗有溫度的市集活動。

交旅處長游志祥說，秋遊星夜季系列活動與100多家的攤商業者合作，結合新竹最近流行的Timelinker共享平台，民眾可透過分享自己的技能，賺取時間幣，再拿時間幣去媒合自己的需求，或在平台上兌換合作商家的商品，千萬不要錯過。

2日晚的「浪漫山林音樂」，由高蕾雅和放客兄弟開場帶來放克音樂曲風，運用強烈律動，感染現場觀眾，客家知名樂團「打幫你」、MR.ONE ＆ Mego陸婷及楊程鈞陸續帶來精彩表演，原住民知名歌手家家壓軸深情演唱經典歌曲，讓現場民眾聽得如癡如醉。

游志祥表示，17日「潮青草地音樂會」和月31日「炫音星夜音樂會」的秋遊星夜季系列活動，都將在竹北水圳森林公園舉辦，讓竹北夜晚呈現不一樣的浪漫氛圍。

因為，17日開始在竹北水圳森林公園將點亮為期兩周的「銀河星鑽」，夜間唯美鑽石藝術裝置，搭配高達3米竹縣最萌吉祥物皮皮獅，呈現「星空下的皮皮獅」，將帶給遊客不同的夜間視覺饗宴。

(中時 )