新冠肺炎全球感染人數逼近3500萬，死亡人數更破百萬，中華民國心臟基金會今天提出呼籲，新冠肺炎對心血管疾病患者的致死率高達10.5％，是新冠整體死亡率的3到5倍，因此若有服用慢性心血管疾病藥物的患者，切勿擅自停藥，同時民眾平常可透過累、喘、腫這三大指標來判斷自身是否具有心血管疾病的潛在可能，降低罹患心血管疾病的風險。

我國去年有將近2萬人死於心臟疾病，在去年國人10大死因中排行第2，中華民國心臟基金會執行長黃瑞仁指出，今年受到新冠肺炎疫情的影響，門診人數減少約15％至20％趴，急診人數更減少30％，雖然6月後疫情趨緩看診人數有所回升，但仍較過去減少10％左右。

黃瑞仁提醒，心血管患者若沒有妥善用藥物控制，可能會發生冠狀動脈破裂、急性心肌梗塞或急性心臟衰竭等狀況，且心臟衰竭5年死亡率高達5成，若缺乏治療恐怕會造成嚴重後果。

中華民國心臟學會秘書長趙庭興表示，台灣的65歲以上老年人口約佔360萬人，估計其中有36萬人有心臟衰竭的問題，隨著高齡化問題日益嚴重，心臟衰竭對國人的威脅也就越大，黃瑞仁補充，醫師、教授這兩大職業是臨床上最常遇到的心臟衰竭患者，過去曾有一名國立頂大教授因急性心臟衰竭住院，經檢查後發現左心室射出分率僅有30％，不到正常人的一半，但透過規律的藥物治療後，還沒到2年左心室射出分率就回到60％以上的水準。

黃瑞仁提醒，民眾如果平常會有不明理由的疲累，或發現走沒幾步就開始喘，很可能就是心功能開始有異常的初期現象，建議到醫院做更精密的檢查釐清。

(中時 )