港男陳同佳涉嫌在台殺害女友潘曉穎一案，香港保安局昨稱單一聯繫「窗口」是台灣「單方面描述」，陸委會今反駁，指出台港警方去年10月下旬即已相互提供聯絡窗口，相關資訊也經由台方刑事局透過香港警務處的管道通知陳同佳。

港媒報導，香港保安局表示，《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，去年港府建議修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》， 正是要處理這個法律漏洞問題。

香港保安局說，港府因應社會反應撤回修例建議，因此香港現時沒有法律容許特區處理與台方的法律協助，因此港府不可能違反法律，向台方就陳同佳案提供有關證據。

香港保安局還呼籲稱，台方真心履行最基本的法治，積極方便陳同佳赴台自首或投案。

對此，陸委會今日回應，我方希望依法將殺人嫌犯繩之以法、還給被害人公道，共同實現司法正義的立場堅定，且已多次說明，台港警方 於去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關的資訊也經由我方刑事局透過香港警務處的管道通知陳嫌，如果陳嫌確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。

陸委會說，對於港府屢稱無法律基礎又稱會提供協助陳嫌赴台的可行安排，實際卻是延宕近1年依然無所作為，陸委會再次強調，本案關鍵在於陳嫌真實的投案意願，以及港府的責任感，呼籲陳嫌及港府拿回初心、具體行動，儘速與我窗口聯繫。

(旺報 )