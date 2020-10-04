解放軍近期在台海周邊舉行多場軍演，共機也頻頻擾台，使兩岸情勢一度緊張，對此，有高達96.3％的年輕人表示願意和家人上戰場，但問到是否支持恢復徵兵制，竟然有過半數不支持，這結果讓網友譏諷，果然是覺青，真的遇到事了就開始推了！

據《ETtoday新聞雲》民調顯示，台灣18、19歲年齡層的受訪者，高達96.3％願意「自己或家人要上戰場時」，居所有年齡層最高，但同時被問到是否支持恢復徵兵制，卻只有12.5％支持，高達87.0％不支持，出現相當矛盾的心理狀態，既最願意上戰場，卻又高度反對徵兵。

對此，批踢踢網友笑死，「台派覺青」、「這就是覺青啊，衝動但又不願意付出」、「哈哈覺青哈哈」、「覺青本來就是一群邏輯不清，只會腦衝的蠢貨」、「正常啊 覺青不就一堆閃兵」、「真的要打仗 那些覺青一定一半躲起來 或跑出國」、「覺青就出張嘴最快，真的遇到事了就開始推」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

還有網友表示，「我OK，你先上阿」、「想台獨，但不想自己去戰場的概念」、「不是年輕人都支持817萬嗎」、「鍵盤開戰，真的打戰早就跑了」、「就是典型太平日子過太爽...被政客煽動的結果」、「愛投民進黨又不敢承擔」、「你要台獨然後不當兵，邏輯壞了膩」！

(中時新聞網)