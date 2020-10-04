日本「微笑女神」竹內結子上月27日爆出噩耗，被丈夫發現在東京自宅更衣室輕生，當下已無心跳，享年40歲，身後還有一個今年1月出生、如今才8個月大嗷嗷待哺的兒子，消息曝光後親友無不震驚悲痛，眾演藝圈好友紛紛發文悼念，但兩度與她演CP的木村拓哉始終保持沉默，如今爆出，事實上竹內結子過世當天，木村拓哉被瞞住了消息，直到收工後才知道，當下完全僵住。

竹內結子今年1月才跟再婚星尪中林大樹迎接愛的結晶到來，特意留了較長的時間休養，終於在9月的第一天復工，沒想到不到1個月，她會選擇終結生命，由於現場未留下任何遺書，因此無法判定她是否為產後憂鬱想不開，且竹內結子生前才跟老公、長子一起吃飯，毫無異狀，突然輕生讓家人完全無法接受。

而崩潰的不只竹內結子的家屬，據《日刊現代》報導，竹內結子在2004年《冰上悍將》及2017年《A LIFE～心愛的人》中，跟木村拓哉兩度合作，2004年在劇中的吻戲，甚至被封為「平成最美之吻」，兩人私下交情也很不錯，而她過世當天，木村拓哉正在東京郊外某學校拍攝《終極教官2》，當天一早竹內結子死訊已被媒體鋪天蓋地報導，劇組及相關人員擔心影響木村拓哉演出，決定先行隱瞞。

木村拓哉為了該戲需要花2小時畫老妝，因此他一早8點就到現場準備，約9點半正式拍攝，而當時竹內結子輕生的消息已見光，但木村專注在工作上，第一時間沒有發現異樣，關係人士透露，眾人都知道他跟竹內結子的交情，很擔心告訴他後他會沒辦法承受，於是要求現場全面封鎖竹內結子過世的消息，不准任何人開電視讓木村拓哉跟其他演員看到，直到完成拍攝收工，木村拓哉終於得知好友輕生亡故，報導形容他當場瞪大了眼睛「當下完全無法動彈」，直接愣在當場，內心衝擊與悲傷可以想像有多難以承受。

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