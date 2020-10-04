台中市消防局西屯消防分隊特搜人員張哲嘉(32歲)、謝志雄(33歲)，去年10月3日凌晨因大雅區台灣百慕達紙器廠及群峪免洗餐具物流中心發生大火前往搶救，不幸遭大火吞噬殉職；西屯分隊特委請廠商以2人照片及臂章，製成木雕牌常掛分隊，緬懷英勇殉職的弟兄。

西屯消防分隊指出，當時他們與張哲嘉同坐一輛車，途中兩人還一起聊天，豈料兩位弟兄在搶救過程中，竟天人永隔；3日是張哲嘉與謝志雄殉職周年，他們一早就前往謝志雄位在大肚山靈骨塔祭拜；張哲嘉因塔位設在雲林，弟兄有空時就會前往祭拜。

西屯消防分隊表示，雖事發至今已1年，但大家從沒忘記這兩位英勇的弟兄，分隊弟兄們早將志雄的遺眷當成家人，會幫忙送尿布等嬰兒用品，滿月時也協助送彌月蛋糕等；近來志雄妻子的胞姊搬來一起同住，兩人可以相互照顧，讓隊員們較感到放心。

西屯消防分隊為感念哲嘉及志雄的英勇情操，特找到專業廠商，將兩人出勤英姿及臂章，利用木頭雷射雕刻製作成紀念牌，掛在分隊1樓與3樓牆壁上；除可表達緬懷之意外，並代表志雄與哲嘉仍在分隊上，陪伴弟兄、守護弟兄，更提醒弟兄們在每次出勤任務時需更加注意安全。

(中時 )