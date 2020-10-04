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美國總統川普驚傳確診，在一個月後就是美國的總統大選，這個消息傳出來震撼了全世界，而川普的競選對手拜登聽到了這個消息後顯得相當開心，昨晚他在推特上「開始謝票」，顯然是認為自己已經贏定了，但這樣的舉動也讓網友當傻眼，直呼「會不會太早了？」

民主黨籍總統候選人拜登昨日晚間在推特向支持者喊話，「再過一個月我們就能稱拜登博士（@DrBiden）為第一夫人。」拜登博士為拜登妻子吉兒（Jill Biden）的推特帳號。拜登此篇推文引發吸引21萬人按讚，許多支持者留言祝他順利達成目標，稱頌他和妻子將會是很棒的總統與第一夫人。

拜登的推特被分享到台灣論壇PTT，讓網友們都傻眼了，直呼拜登這樣「自行宣布當選」會不會太早了一點？，表示「在演哪齣已經看不太懂了」、「最蠢的莫過於選前慶祝，好啦，大家在家慶祝不用投票」、「上次希拉蕊也這樣」、「哪個國家都一樣，穩贏就不差我這窮人票，就不花錢出門了」、「完全不合邏輯，誰敢保證還有二十幾天會發生什麼？」

(中時新聞網)