一名女網友日前發文求助，今年才高中畢業的妹妹竟堅持要嫁給一個40歲的大叔，而且最令人擔心的是，這名大叔月薪才24K，家人反對妹妹還不惜以死相逼，回嗆「他已經很上進了！」

原PO在臉書《靠北女友my girl》發文指出，她的妹妹上周帶男友回家，並告知家人他們要結婚了，但對象是個40歲的大叔，而且混了一輩子還在當24K的作業員，對於家人的質疑，妹妹竟然說，男友當初在家啃老到三十幾歲，「現在這樣已經很有上進心了」，並威脅如果不讓她嫁，就要從頂樓跳下去。

網友發文求助「誰可以來幫幫我妹妹，她要跟爛人跑了」。（圖／截自臉書靠北女友my girl）

原PO的爸爸擔心以後如果要照顧妻小，這樣的薪水夠用嗎？沒想到男方竟說「岳父你放心啦！一家人可以住在一間小套房，每個月才幾千塊，一定夠用」除了講話粗俗、全身刺青，還邊抽菸邊丟菸蒂，讓原PO全家都看傻眼。

原PO憂心地說「誰可以來幫幫我妹妹，她要跟爛人跑了」。貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言「24000我連自己都養不起，小朋友真的是小朋友」、「只能跟妳妹說，保護措施先做好」、「我以為現在的女生已經進化到對方至少有房有車才肯嫁」。有網友建議「放手讓她去吧，當她最後的依靠就好」、「越是阻擋，反彈力道越大」、「請爸媽也先忍住，不要提供金援，自己選擇要自己承擔」。

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(中時新聞網)