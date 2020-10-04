.@kendrickperkins went all the way off on Kyrie Irving 😳



"He is a bonafide HATER! He is so jealous, and he envies LeBron James that he can't even hide it." pic.twitter.com/9V09KcndAd — First Take (@FirstTake) October 2, 2020

湖人正在打總冠軍賽，籃網球星厄文(Kyrie Irving)卻偷酸老隊友詹姆斯(LeBron James)，表示他自己最擅長關鍵一擊，而且未來可以交由新隊友杜蘭特(Kevin Durant)執行。詹姆斯也很高竿，他自稱從來不會嫉妒隊友戴維斯(Anthony Davis)，暗示著厄文就是在嫉妒他。

詹姆斯沒有真的對厄文生氣，但是厄文這段發言卻讓球評帕金斯(Kendrick Perkins)怒火中燒。帕金斯在ESPN節目上大罵：「我知道他(厄文)是講給新隊友杜蘭特聽的，但他可以稱讚杜蘭特而完全不需要牽拖其他人。他就是個不折不扣的酸民！也不想想當初你在騎士隊沉淪，詹姆斯跟你一起拿了總冠軍，他教了你很多，直到你把一切搞得一團亂。」

帕金斯說：「厄文無法接受詹姆斯正在湖人隊問鼎第4座總冠軍，而且獲得湖人球迷的支持，他可能氣得睡不著覺了。他太嫉妒詹姆斯，恨意都從他毛孔滲出來了。我猜他可能在第一輪穿著拓荒者T恤幫利拉德(Damian Lillard)加油，衝啊利拉德，砍個50分把詹姆斯送回家吧。衝啊火箭隊，衝啊金塊隊，現在他又改穿熱火T恤了。」

另一位球評凱勒曼(Max Kellerman)則說：「我只從數據看，不管是例行賽和季後賽，在他們同隊的3個球季，終場5分鐘以內，詹姆斯的外線命中率37%，厄文只有27%。這看來是明顯的證據，詹姆斯是比厄文強上很多的終結者。」

(中時新聞網)