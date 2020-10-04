美國總統川普2日因新冠肺炎住院，他的御用醫師康利3日率醫療團隊召開記者會，指出川普住院一晚後狀況非常好。

美國總統川普2日因新冠肺炎住院，他的御用醫生康利（Sean P. Conley）昨（3）日宣布，川普住院一晚後的狀況非常好，和白宮幕僚長梅多斯指稱未來48小時至關重要的說法有明顯出入。美國媒體起底康利的背景，指出他是一名骨科醫生，過去最受爭議的事件是支持川普服用奎寧治療新冠肺炎。

美國總統川普2日凌晨發布推文宣布自己和第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，當日晚間他住進位在華府郊區的華特里德國家軍事醫學中心（Walter ReedNational Military Medical Center）進行治療，更傳出他當天離開白宮前就已經發燒、呼吸困難，需要額外的輸氧治療。

川普的御用醫師康利與白宮醫療團昨日召開記者會指出，川普在住院治療一晚後，目前狀況非常好，精神也非常好，康利當晚更發布報告指出，川普的病情已經「有很大進步」。不過康利的說法與白宮幕僚長梅多斯有很大出入，梅多斯周六的對外說明並沒有那麼樂觀，他說前一晚川普病況令人擔憂，除了發高燒，川普的血氧濃度也驟降，「未來48小時至關重要。」

團隊針對川普病情的說法前後不一，引起外界關注，各大美國媒體也開始起底川普御醫康利的背景。《紐約時報》（New York Times）指出，康利是在2018年3月以白宮代理醫師的身分進入川普團隊，2個月後獲川普提名升任為白宮醫師。

他上任後最大的爭議在於支持川普服用抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）。川普今年5月自爆服用羥氯奎寧預防新冠病炎，引起外界譁然，因為科學界尚未證實奎寧能夠有效治療或是預防新冠病炎，先前也有患者在實驗中喪命，導致實驗緊急終止的案例。不過當時康利發布聲明，稱已和川普多次討論，充分說明奎寧的優缺點，最後得出服用奎寧的潛在益處大過相關風險的結論，因此才讓川普服用奎寧。

不同於一般醫師畢業於傳統醫學院，康利實際上出身自骨科醫學院，2006年他從費城骨科醫學院畢業（Philadelphia College of Osteopathic Medicine），取得骨科醫學學位（Doctor of Osteopathy Medicine，DO）。

中文裡，DO有時被翻譯為骨科醫生或骨病醫生，也有網站將它翻譯為「全人治療醫學」，綜合《紐時》、《今日美國報》（USA Today）、美國全國公共電台（National Public Radio，NPR）報導，這類骨科醫生和一般醫學學位醫生（Doctor of Medicine，MD）一樣，都是合格的執業醫生，另根據加州大學洛杉磯分校（UCLA）大衛格芬醫學院（David Geffen School of Medicine）官網介紹，DO與MD只是學位名稱、學程的不同，實際上骨科醫學院和傳統醫學院學生所受到的訓練及實務操作都是類似的，他們都必須經過4年大學教育、4年醫學院教育，接著根據專業進行3至7年不等的住院醫師培訓，骨科醫師也可以為病人開藥治療。

骨科醫生和一般傳統醫生最大的不同在於醫學觀點、哲學不同，骨科醫生是以全身、全面的觀點來為患者治療與檢查，不像傳統醫生專注為特定症狀、疾病開藥治療，美國骨科醫生診療時會關注患者的生活方式、環境因素，骨科醫學院學生還必須接受人體骨頭、肌肉、神經對全身運作、健康影響的額外完整課程。

根據美國骨科學會（American Osteopathic Association）2018年一篇報導，康利可能是美國史上首位擔任總統御醫的骨科醫生。

康利自骨科醫學院畢業後，曾擔任美國海軍的急診科住院實習醫生，後續又赴阿富汗擔任北約多國醫療團隊的創傷科主任。

(中時新聞網)