國民黨立委陳以信日前於立院質詢表示，行政院長蘇貞昌上任至今2年，借了1兆1千億，是有史以來最會借錢的院長。民進黨立委莊瑞雄今日回應「之前國民黨立委講錢借太少，現在又講借太多，前言不對後語。」

陳以信指出，從108年到明年110年，包含各年度的前瞻基礎建設、紓困預算以及買戰機的預算，裡頭列入債限和隱藏債務全部加起來，全部一共是1兆1千億。

陳以信說，《公債法》規定政府舉債額15％，但紓困特別預算舉債額度不列入。加總起來今年要舉債4千6百億。蘇貞昌上任行政院長至今2年，台灣平均每人負債增加3萬5，達到26萬。

莊瑞雄表示，這些都是前瞻基礎建設、防疫、軍購費，舉債不是不行，重點在於錢花到哪裡去。要討論當然可以，這當中哪一樣是不該花的，國民黨可以講出來，但講不出來，用這種概括式的手法扣帽子，老百姓都看在眼裡，這樣的水準只會讓國民黨的民調越來越低。

莊瑞雄指出，國民黨在一開始紓困時，還說跟其他國家比，我們防疫錢編得太少，現在回去查質詢發言紀錄都看的到，結果一下子說編太少，一下子說花太多，根本是自我矛盾，前言不對後語。

(中時 )