陳偉殷相隔9年重回日職，今日他結束隔離後現身羅德主場，官方推特也發布多條與陳偉殷有關的推文，同時也與另一名同樣姓陳的台灣投手陳冠宇相見歡，而日媒在訪問陳偉殷時問到他最喜歡的日文，陳偉殷立刻露出笑容用日文回答座右銘「一生懸命」，讓現場日媒相當驚喜。

陳偉殷職業生涯就是從日職中日龍隊開始，之後跨海挑戰美職，今年被水手隊釋出之後，獲得要拚季後賽的羅德隊合約，今日結束2周隔離期後，已經開始隨隊練習。

陳偉殷多年前在日職打拚，不僅聽得懂，用日文簡單溝通沒問題，不過由於翻譯也在場，貼心讓翻譯仍做好份內工作，因此都由中文回答。他向日媒表示，「很開心加盟羅德，再次回到日本打球，一直都是自己很期望的一件事，來了之後還能有打季後賽的機會，感覺真的很好。」

日本習慣稱呼球員的姓氏，陣中已經有另一位「陳」冠宇，兩人姓氏相同一度讓球迷苦惱怎麼分別，今日羅德官方推特貼出有趣影片，先拍到陳冠宇說一聲「陳」，鏡頭轉移拍到陳偉殷，也說了一聲「陳」，兩人合體後陳冠宇再說日文「大丈夫です（沒問題）」，合起來就是「陳陳大丈夫」，也是陳冠宇在日職自創的招牌用詞，代表「完全沒問題」，不過這次是真的兩名陳姓球員合體。

而陳偉殷也接受日媒採訪，他透露今天一向球隊報到看見隊友的心情，「大家都很年輕，很有拚勁，一進來大家給我的感覺是很熱情，都很想拚的感覺，這樣的氣氛自己很開心。」

相隔9年再度回到日職，陳偉殷認為9年還不算太久，「有機會再次回來日本，不管是打球或是參與季後賽，自己都很期待，希望能幫助球隊！」至於最喜歡的日文，陳偉殷思考了一下，用日文說出自己的座右銘「一生懸命」，意思為盡全力去做到，而用日文回答讓現場拍照閃光燈亮不停，陳偉殷也露出親切笑容。

陳偉殷穿上羅德球衣。（截自羅德官方推特）

(中時 )