歐陽娜娜在這個月初赴陸演唱「我的祖國」惹議，攻佔全台新聞版面，對此我國政府也大動作回應，不僅是行政院長蘇貞昌公開譴責，陸委會也特地發出新聞稿，指出歐陽娜娜的行為「傷害了台灣民眾的感情」；而這個說法，讓作家顏擇雅相當不以為然。

顏擇雅今天在臉書上發文表示，陸委會這個新聞稿「很失格」、極不恰當！首先，陸委會有何證據，說台灣民眾感情有被傷害？陸委會又有何資格，為大家的感情代言？

顏擇雅拿自己為例，她對歐陽娜娜的事件本來就是完全無感，是看到陸委會聲明才開始生氣。「但她生氣的對象是陸委會。」

顏擇雅指出，她知道有些人對歐陽娜娜的選擇很有感受。據顏擇雅所知，感受大多是義憤、不屑，或噁心。那顏擇雅想問問這些人，「被傷害」一語有精準描述你的感受嗎？你有那麼玻璃心嗎？你認為歐陽娜娜有傷害你感情的資格嗎？如果沒有，陸委會不是大大抬舉了歐陽娜娜，「而且把更廣大國民貶損成弱者？」

顏擇雅認為，她最生氣的，是蔡政府官員竟然吃到北京口水，去模仿北京講話。「傷害中國人民的感情」是中共最愛講的話之一，敲鑼打鼓大國崛起，官方口頭禪卻如此「妾婦口吻」，這在全世界已淪為笑柄。為什麼台灣官方要學？

(中時新聞網)