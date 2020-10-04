苑裡月稱光明寺4日在苑裡國小舉辦秋節園遊會。（謝明俊攝）

苑裡月稱光明寺4日在苑裡國小舉辦秋節園遊會，有布偶劇團表演。（謝明俊攝）

苑裡月稱光明寺4日在苑裡國小舉辦秋節園遊會，有趣味遊戲攤位。（謝明俊攝）

苑裡月稱光明寺4日在苑裡國小舉辦秋節園遊會，有免費按摩服務。（謝明俊攝）

苑裡月稱光明寺4日在苑裡國小舉辦秋節園遊會，贈送到場長輩們一人一雙鞋。（謝明俊攝）

苗栗苑裡月稱光明寺慶祝中秋，4日上午在苑裡國小舉辦「溫馨傳月情」大型園遊會，設置20餘個攤位，吸引數千民眾前來，寺方並準備獎學金，贈給苑裡地區小學至大專同學，苗栗縣長徐耀昌專程前往頒發獎學金，感謝寺方熱心公益，提升社會良善風氣。

座落在苑裡鎮的月稱光明寺，為盡社區關懷責任，每年都會聯合福智教團，在苑裡舉辦大型的園遊會活動，以多樣化的攤位及活動內容，來吸引附近鄉鎮居民前來參加，由於活動內容有趣實在，近幾年都有數千名民眾熱烈參加，規模一年比一年大。

今年園遊會活動選在苑裡國小舉行，一共設置了29個攤位，其中敬老站還特別準備了適合長輩穿著的包鞋，贈送給到場的長輩一人一雙，並介紹長照中心功能給長輩們了解，會場內另有中醫義診及免費按摩服務，讓到場長輩能暫時鬆弛一下疲累的筋骨，並檢視自己身體不適處。

眾多攤位中的萌之劇團，則準備了精彩的布偶劇給老少朋友共賞。經典對對碰，則透過傳統的成語趣味遊戲，來吸引老少朋友們同歡，會場更貼心地準備了平安麵及多種美食點心，供到場朋友們充饑，不用自行準備餐點。

秋節園遊會重頭戲，是寺方特別為了鼓勵苑裡地區青年學子們努力上進，準備了獎學金發放給國小以上至大專院校的成績優良同學們，苗栗縣長徐耀昌受邀前來頒發獎學金，對月稱光明寺的重視教育、環境永續、食安健康及孝悌敬長等儒家美德非常肯定，提升了良善的社會風氣。

(中時 )