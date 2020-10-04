張惠妹旗下新人「顏值爆高」 入圍最佳新人長髮萌妹竟是男兒身

第31屆金曲獎頒獎典禮3日圓滿落幕，本屆最佳新人大獎由張惠妹（阿妹）公司旗下的持修奪下，由於阿妹的經紀人陳鎮川是本屆評審團主席，難免讓人質疑會否有內舉不避親之嫌？對此，陳鎮川強調自己確實有迴避金曲新人決選，既不能投票也無發言權，「而且所有評審都不會給主席面子，第四點，我敢當主席就敢接受任何結果」，笑說持修上台領獎那刻，其實自己內心相當激動，卻不敢跳起來拍手叫好。

對於其他新人獎入圍者，陳鎮川表示9m88擁有很好的製作團隊，一年來已證明她是成熟女歌手，而高爾宣則已然是位自帶氣場的天王，兩人的層級已有力拚歌王歌后實力，最後持修勝出的主因，因他本次入圍專輯是全創作，「電子做得國際觀，相對其他入圍者更加完整」。陳鎮川苦笑又無奈地表示，評審投票時自己只能坐在一旁，靜靜地看著持修的票數增減，「以我私心當然希望持修是最高，但後來又想到，如果持修最高，我要怎麼跟網友解釋我的清白，可是後來我想想，這是個無愧於心的比賽，我的心態應該要很坦然」。

持修今凌晨出席金曲慶功宴，問及獎金用途，自認是宅男的他透露最近看上價格高達17萬的「青眼白龍」遊戲卡，笑說：「要花的話，應該是玩具或是手遊課金。」至於典禮隔天最想做什麼事？持修表示「要打電動打到吐、打到暈」；熱愛音樂的持修，表示渴望拿下金曲獎已長達5年，過去不時躲在浴室裡反覆練習得獎感言，媽媽還誤以為他在裡頭講電話，然而典禮前一天他卻壓力大到爆表，坦言這陣子睡覺，不時會夢到評審念得獎者時卻是別人的名字，最近一次聽到的則是9m88。得獎名單公布後，人在台東看典禮直播的張惠妹（阿妹）第一時間爆哭，而持修坐在台下的爸媽等家人也哭成一片。

陳鎮川（左）昨趕赴持修的金曲慶功宴。（吳松翰攝）

(中時 )