今年由於新冠肺炎的影響，各國經濟成長均受至不少的衝擊。財信傳媒董事長謝金河表示，國際貨幣基金組織 (IMF）印度裔的首席經濟學家高萍娜曾對台灣的今年經濟成長率預測為-4%，他認為絕不可能，他的看法約在1.5到2%之間，這是4月的事，而最近元大寶華也調高了經濟預測，由原本1.5%調升到1.63%。

謝金河昨在臉書發文指出，今年已經過了四分之三，也就是三個季度，接下來各國將陸續公布Q3經濟成長率，而各國經濟在疫情衝擊下，好壞會更加見真章。最近，元大寶華加入了調高經濟預測的行列，原本是下調至1.5%，現在調升到1.63%，元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源也認為新台幣28元將成常態。

他分析，今年新冠疫情及美中角力的影響，可能貫穿全年，在疫情最風聲鶴唳的時候，國際貨幣基金組織 (IMF）印度裔的首席經濟學家高萍娜對台灣的今年經濟成長率預估為-4%，他認為絕不可能，他的看法約在1.5到2%之間，這是4月的事。當時，國內所有經濟預測機構紛紛調降今年預測值，但他還是十分樂觀。

同時，進入下半年，台灣疫情緩和，內需消費逐漸恢復，最顯著的是，過去國人一年出國逾1700萬人次，拿到國外旅遊消費的金額逾8000億元，今年受迫困在台灣，這些花在國外的錢，轉化成內需消費，這對下半年經濟成長率是有正面貢獻的，因此，下半年Q3及Q4的經濟成長率不會太差，所以台經院、元大寶華的預測都落在這個區間內。

最後，謝金河強調，今年兩岸僵局愈來愈險峻，例如馬前總統、蘇起頻頻恐嚇國人，以及大陸軍機頻頻飛越海峽中線，但另一方面，美國前五大市值企業頻頻加碼投資台灣，台灣的角色變得更敏感重要，台灣經濟的底藴也比大家想像的深，今年台灣經濟的表現值得期待。

(中時新聞網)