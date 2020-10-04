吳宗憲4日主持中天綜合台《小明星大跟班》，6日將迎來黃鴻升〈小鬼〉追思音樂會「地球上最浪漫的演唱會」，他自曝今年3月本已退休，但先是遇到疫情，後來小鬼又遺憾驟逝，他以老鷹會在一半生命換毛蛻變自比重生，「現在是吳宗憲2.0版，KID回來後，我慢慢交接他跟小鬼，所以漸漸不表現，小鬼走了以後我難過得半死，打壞我所有人生規劃，現在暫時當一天和尚撞一天鐘，雖然現在用頭撞鐘，每撞一下都很辛苦」。他近日夢到小鬼，「還是詭異的笑容，坐在我平常坐著的吊椅搖來搖去，叫了聲憲哥，所以我這幾天都把陽台打開」。

吳宗憲描述夢境，「夢並不長，因為平常我們該聊的都聊完了，平常對話已經夠長，他真的是地球上跟我吃第二多飯的人，跟爸媽可能都沒這麼多，至少500頓，小鬼都會坐在我右邊，KID則坐左邊。」他坦言除了小鬼驟逝的遺憾，金鐘錯失獎座也是一大失落，「今年金鐘獎節目主持人打擊也蠻大的，評審滿可愛的評判，我不是批評，誰入圍誰都開心」。

「地球上最浪漫的演唱會」由吳宗憲、KID主持，問到當天細節，吳宗憲表示：「不需要太多準備，會上台唱〈天堂有多遠？〉，我們都是性情中人，KID可能比較忍不住情緒，小鬼家沒有宗教信仰，希望他去的是天堂，所以也會在現場為他思念禱告，做為他人生最後的篇章。」他提及當天不會有流程，「我跟KID說，自己的好兄弟，上台想到什麼就講什麼，3個半小時會提煉再提煉、濃縮再濃縮，例如把兩人配成四人，那天情緒失控的狀況恐定很多，台上超過百人，想來的人很多，最後會讓現場所有人合唱〈天堂有多遠？〉」。

吳宗憲不捨地說：「人活著在於精采，不在於長短，小鬼一生健康，最擔憂未來會不會不健康，但他一生都沒有不健康，從頭到尾健康過了短暫、令人惋惜的一生。」至於峮峮被酸民謾罵公開戀情求曝光，他也回應：「我勸她沒有關係，凡事一體兩面。」至於《綜藝玩很大》去留，他表示：「那節目我已經請辭很久，從我變成關主以後就是，但是對節目有感情放不下，縱使沒有賺錢，目前開過會了，能不能繼續跟KID討論，應該差不多，目前暫時不會有新人選，若有人頂替那位置，我們會覺得傷感。」

(中時 )