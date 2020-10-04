基本工資明年將調升，又傳出勞保費率可能調升0.5個百分點，並預估健保費率由目前的4.69％調升至5.23％的情況下，合計推估雇主明年新增法定負擔將逾345億元。對此，臉書粉專「比特王」直言，政府只會往人民身上挖錢，不願意正視健保的漏洞問題！

央行推估明年台灣經濟成長率有3.28％，但好景只集中在少數半導體、科技產業，傳產、機械、旅遊「慘兮兮」，對受疫情波及或微利產業來說，基本工資已經要調升，若又面臨勞保、健保費率雙漲，恐成壓倒它們的最後一根稻草。

臉書粉專「比特王」指出，勞健保雙漲，漲了就能解決問題？以後都不會再有財務危機？該粉專認為，經濟不景氣，政府只會往人民身上挖錢，不願意正視健保的漏洞問題！

為什麼健保年年虧損？該粉專認為，除了人口老化與青年低薪的結構問題外，還有長者維生費用，每年高達1000億，以及醫療資源的濫用。而健保的財源是否應該提高外部財源？例如公益彩券、菸捐、政府預算等等，避免健保財源的不足？該粉專認為，這才是政府優先該思考的地方吧！

(中時新聞網)