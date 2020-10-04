環保護署頒發查緝環保犯罪金環獎，彰化縣除了芳苑分局小隊長蔡榮誌、環保局技士王植甲獲頒「打擊環保犯罪傑出貢獻獎」以外，今年又新增「維護國土特殊貢獻團隊獎」，彰化縣環保局科長林三能、彰化縣警局偵查佐陳長洲因參與查緝氣中彰投雲苗地棄置廢棄物組織犯罪案，破獲全台科技大廠汙泥非法棄置，不法所得逾6億元，一起上榜。

彰化縣警察局芳苑分局偵查隊小隊長蔡榮誌在2016年至2019年間偵辦重大環保犯罪案件共計10餘件，其中以2019年11月份間偵辦食品公司加工汙泥案最轟動，該公司內部管理人員與廢棄物處理公司掛勾，將食品汙泥載運到彰化縣芳苑鄉等多處農地棄置傾倒，汙泥流入大排水溝，造成汙染，檢警機關鍥而不捨，始得水落石出。

彰化縣環保局和警檢聯手，查緝破壞環境，摘下全國環保犯罪金環獎。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局稽查科長林三能（左1）、水保科技士王植甲（左2）、彰化縣警察局芳苑分局小隊長蔡榮誌（右2）、彰化縣刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳長洲（右1），摘下環保署頒發全國環保犯罪金環獎，縣長王惠美公開表揚。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局水保科技士王植甲偕同檢調警等單位針對縣內不法業者不分晝夜長期追蹤、稽查、蒐證違法排放金屬，並分析業者排放頻率、濃度等，掌握罪證，檢察官發動檢警環聯合查緝行動，查獲縣內多家違法偷排業者，近年查緝案件經統計遭檢察官起訴人數共達15位、向業者求償不法利得達1億2000多萬。榮獲「打擊環保犯罪傑出貢獻獎」。

彰化縣環保局稽查科長林三能在2018年6月接獲陳情，稽查發現現場堆置有散發惡臭土方，同年10月主動報請彰化地檢署指揮偵辦，最終讓不法情事無所遁形，環檢警攜手破獲全台科技大廠汙泥非法棄置，不法所得逾6億案，榮獲「維護國土特殊貢獻團隊獎」。

彰化縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐陳長洲由彰化地檢署指揮，發揮電腦專長執行搜索任務，偵辦某公司涉嫌廢棄物清理法、組織犯罪防制條例案件，收受汙泥、集塵灰、飛灰等含銅、鎳汙染之土壤等事業廢棄物，卻未依規定處理，隨意棄置回填在彰化、雲林、南投等處，共起訴26人、緩起訴60餘人，此案不法所得6億餘元，經查扣2億餘元。

縣長王惠美強調捍衛環境，打擊犯罪不手，另宣導農民、地主勿將農地及土地隨意租借陌生人，防止遭棄置、掩埋廢棄物，得不償失。彰化縣警察局長許錫榮呼籲勿隨意棄置廢棄物，凡走過必留下痕跡，檢警必將非法業者繩之以法，並面臨刑責及高額罰鍰，追究其不法利益，切勿挑戰公權力。

(中時 )