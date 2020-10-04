台中市北區健行停車場，清晨六點多發生兩派人馬打架情事，警方獲報到場經積極在附近加強巡邏，發現一名逗留現場的陳姓男子，將他帶返警所釐清案情。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區梅亭街近華中路健行停車場，清晨6點多傳出多聲「爆竹聲」，附近住戶聞聲到場，赫然發現有兩派人馬在場鬥毆，其中一名男子被打到頭破血流，趕緊報警，但警消到場，現場數十人已散去，現場也不見傷者，警方卻在佔車場出入口發現一把被輾壞的黑色槍柄，經採證化驗證實是一把玩具店販售的空氣槍柄。

警方指稱，報案者表示，清晨聽到好幾聲連續性的「爆竹聲」，後來有人開車也有人是騎機車過來，兩派人馬眾多，雙方打架時看到有人持棒球棍，但看到警察後眾人立即鳥獸散。

員警到場發現空無一人，並未找到械惟警方於現場發現有汽車車燈碎片及撿到塑膠材質的玩具槍碎片，經積極在附近加強巡邏，發現一名逗留現場的陳姓男子，經帶返所釐清案情，陳男表示，打架兩方均為熟識，起因係雙方感情糾紛爭風吃醋，雙方約定談判不合致引發肢體衝突。

另，警方並於現場發現一部自小客車停放在路邊，車身疑有遭人破壞情形，遂立即以車追人，並據以掌握劉姓涉嫌人等4人，惟經聯繫雙方均稱不追究。目前警方已掌握3部涉案車輛及特定對象，積極查緝滋事者到案，全案將依刑法第150條聚眾鬥毆案從嚴查辦。

警方呼籲民眾面對感情問題應理性溝通，切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，並將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )