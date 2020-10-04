勞保退休金改革叫停後，儘管政府年度將提撥超過200億元，但龐大的財務缺口仍未得到解決。勞保局統計顯示，截至今年7月底134.2萬人請領勞保老年年金給付，平均月領金額為1萬7577元，約有6成3的人領不到2萬元，全台僅722人月領超過4萬元。

勞保局近日公布7月底統計資料，現有勞工134萬2538人在請領勞保老年年金給付，《自由時報》近一步分析，其中有89萬1076人月領取不到2萬元，占率為66.37%；月領3萬元以上、未滿4萬元的人有5萬1639人，占比率3.84%。月領4萬元以上者，僅有722人。其中，近3成勞工領的年金 到2到3萬元。

勞保年金可領到4萬以上，占比約只萬分之2，可謂屈指可數。要領到這樣高的年金，需具有一定的條件，「投保薪資分級高」、「勞保年資長」和「年金延後領5年增給20%」是主要關鍵。勞保局人員提醒，年輕人若提早投入職場，不論是工讀或正式職，都要檢視資方是否有辦理勞保，以利累積勞保年資。

看到勞保局的統計數字，網友們吶喊，「勞保領的錢實在是少得可憐」、「老後身體不行，就要吃土了」、「勞保快破產了，健保也在吃老本，以後只能當下流老人」。

(中時新聞網)