陸軍官校校友會9月29日舉辦「陸軍官校在台復校70週年慶祝大會」，前陸軍總司令陳廷寵致詞時表示「我是中國人，是驕傲的象徵」，若兩岸真的開戰，他直言，國軍沒有戰力。對此，駐德代表謝志偉感嘆，同樣是外省將領的李傑是要為台灣戰到一兵一卒，而有的將領竟然是要直接投降。

謝志偉在臉書發文表示，十幾年前，外省將領李傑任扁政府國防部長時，那時國民黨是在野黨硬擋軍購預算，李倍感無奈地説，軍購案如果沒過，他們國軍會戰到最後一兵一卒，但是你們「那些不願意的、有辦法的，可以到美國去的就走啊。」

謝志偉再解讀，李傑的一卒指的是「國軍」。至於可以到「美國」去的，指的是不是擋軍購的黨主席馬英九，就不得而知了。反正，君子報仇，三年不晚。三年不到，2007年3月某日，馬主席的國民黨逮到機會，就開除了李傑部長的黨籍，因為李傑下令執行了「國軍正常化」的政策：移除軍中蔣介石銅像。

謝志偉感嘆，同是外省將領，有的要捍衛台灣到最後一兵一卒，有的簡直是直接要你投降，因為他認為，「國軍戰力是零」。

(中時新聞網)