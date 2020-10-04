「雞排妹」鄭家純近年積極前進成人市場，不僅研發情趣用品，還開創網路節目《深夜保健室》大談性知識，最新一集邀請前台北市議員童仲彥和「喬鳥女王」童嵩珍，深入探討性技巧及性學班的課程。

童仲彥和童嵩珍分別是樹德科大人類性學研究所博士班的榜首和榜眼，童仲彥表示自己是節目的忠實觀眾，對童嵩珍很有印象，兩人也有幾面之緣；至於性學博士班的課程，童嵩珍解釋是以性學家或是臨床的性諮詢師為主。

童仲彥也在節目中傳授「百發百中金手指」教學，為求逼真，特地準備人體剖面道具，首先，他建議男生要把指甲剪到肉裡，「因為你再怎麼控制，你沒有辦法完完全全控制是指腹」，一不小心很可能造成女伴受傷；他也建議新手可以戴上指險套和準備潤滑液，探索的時候記得把手往下壓，大約4-6公分的距離即是G點的區域。

童仲彥目前有在開金手指課程，他透露學生先用教具找到位置，再透過真人助教的引導，「教的標準都一秒找到G點」，雞排妹聽了露出驚訝的表情，狐疑地說：「一秒找到G點？」童仲彥講解真人教具確實是「真人」，包括神人級的講師，如果沒辦法一秒找到，放話「把他的粉專刪掉」。

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(中時新聞網)