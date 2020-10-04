新竹市新竹之心「東門城」這次特別改造不鏽鋼包覆地下道，打造超大鏡面的10公尺長廊，重啟年輕人練舞聖地。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市新竹之心「東門城」預計於10月底正式啟用，市府考量東門城廣場一直是在地年輕人聚會表演的重要場域，這次特別改造不鏽鋼包覆地下道，打造超大鏡面的10公尺長廊，重啟年輕人練舞聖地。

市府都市發展處代理處長許志瑞表示，為提高東門城周邊空間舒適性，及貫徹步行城市理念，此次進行東門城廣場、親水平台及街舞地下道等3處區域優化。

其中，改造考量年輕人需求，以不鏽鋼包覆地下道，打造1條兩側大鏡面的10公尺長廊，讓年輕人可以在此練舞、表演、拍美照，不用再摸黑或擔心找不到合適場地，延續年輕古城竹塹城的活力與熱情，也成為隱藏版的網美打卡點。

而為打造更親人的廣場使用空間，考量天氣多變，廣場還設置噴霧系統及局部雨庇，在炎炎夏日有遮蔭空間及沁涼水霧。

入夜後，東門城在造型燈桿的映照下，呈現與白天截然不同的感覺，愈夜愈美麗，等著大家來發現，還有重見天日的舊橋墩，更突顯東門城的歷史價值。

市府同時指出，此次東門城改造也包含護城河周邊景觀改善，是護城河20年來最大的改善工程，有別於以往抽淤方式，將河底既有卵石逐一清開，全面挖除底層50公分深淤泥後，除回鋪既有河底卵石及跳石外，也鋪設新卵石，以改善整體水質環境。

(中時 )