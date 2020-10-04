黃曉橙創立「就柿好吃」品牌，並與「無毒農」合作預售。（黃曉橙提供／王文吉台中傳真）

30歲泰雅族青農黃曉橙種植桂竹及甜柿，每天除草施肥，讓他自然練就六塊肌好身材。（黃曉橙提供／王文吉台中傳真）

黃曉橙以「就柿好吃」創立自有品牌，並研發果乾，拉長甜柿銷售期。（黃曉橙提供／王文吉台中傳真）

竹科工程師詹凱麟返鄉務農，開啟猛男養成計畫，並打響「猛男農夫」品牌。（詹凱麟提供／王文吉台中傳真）

竹科工程師詹凱麟返鄉務農，開啟猛男養成計畫，並打響「猛男農夫」品牌。（詹凱麟提供／王文吉台中傳真）

「猛男農夫養成計畫」和各地農友合作，推出宅配到府的蔬菜箱。（詹凱麟提供／王文吉台中傳真）

30歲泰雅族青農黃曉橙原是運動健將，退伍後返回部落接棒父親的桂竹林及甜柿果園，每天除草施肥，練就好身材，被譽為「六塊肌鮮肉青農」；原在竹科工作的詹凱麟，6年前返回東勢種植柑橘，農事繁忙意外開啟他的猛男養成計畫，從破百體重練成「猛男農夫」。

嘉義大學體育系畢業的黃曉橙，原是籃球前鋒，退伍後返回台中摩天嶺栽種桂竹、甜柿及柑橘等。黃曉橙運用灌籃技巧，發揮甜柿套袋功力，1天最高套8千顆，剝筍功力更是了得，平均7秒剝好1支，體力過人的他，一次可扛100斤桂竹筍下山，一點也不喊累。

黃曉橙說，自己從小學就投入果園的套袋工作，高一開始幫忙果園砍草、除草，高三認識農藥與學會用藥，極大的工作量自然練就6塊肌。黃曉橙以「就柿好吃」創立自有品牌，並研發果乾，最近和「無毒農」合作預售甜柿，打出「小鮮肉六塊肌」形象行銷，十分吸睛。

以「肌肉行銷」的青農無獨有偶，38歲小農詹凱麟原本在竹科工作，6年前放棄高薪，返回東勢種植椪柑、茂谷柑、桶柑等柑橘類水果，太太秦子媛以「猛男農夫養成計劃」臉書粉絲頁記錄先生務農生活，意外打響名號，並和各地農友合作，帶動蔬果箱直銷風潮。

「吃苦當吃補啦！」詹凱麟說，從農不僅要會病蟲害防治，機電、水電等也要自己搞定；果園位於山坡地，農事多在陡坡上進行，極為耗費體力，山上就是我的健身房，體重從破百慢慢降到88公斤，「猛男農夫」不脛而走。

(中時 )