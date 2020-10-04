不少人都會利用假日相約朋友一塊出遊，不論是騎車或是開車，總是會有好有存著善意，「順路」一同前往目的地。日前，一名女網友表示，自己的閨密與幾名男性友人相約，其中一名提議要順道載她，當女方問及「騎車或開車」時，對方卻爆氣，狂罵她「公主病」，讓她們傻眼。

詢問對方騎車或是開車後，對方竟然爆氣大罵女生公主病，而兩人也為此不再聯繫。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO昨（3）日於《爆怨公社》發文，她指出不知是否是「有些人太過於自卑」抑或是「腦袋有問題」，她的好閨密與正在追求她的男姓友人相約出們，對方相當貼心提出「願意至她家載她」，起初，她認為對方並不順路，若自己搭乘捷運前往也方便，但就在對方的堅持下，她便答應了。

事情爆發點就在，閨密順道問了對方「開車還是騎車？」豈知，對方竟爆氣，認為女方各種公主病，是不是瞧不起他騎車，而女方也向他解釋道「本是想穿裙子，若騎機車的話，就會改穿牛仔褲比較方便，免得穿裙子不慎走光」，並無二意，但該名男子並不領情，女方也憤而封鎖。

文章曝光後，不少網友紛紛讚好「男的很有事」、「男的自卑感作祟」、「早點看清那個男生不用浪費時間」、「分手是對的」、「他應該自卑感蠻重的...」、「這男的在小劇場什麼」。

(中時新聞網)