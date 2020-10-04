中國解放軍近期屢次派遣軍機擾台，中秋連假4天更是連續進入台灣西南防空識別區（ADIZ），軍方統計，9月以來已有逾50次的解放軍軍機進入台灣周遭海域，我方為執行攔截任務，已花費至少上億作業成本。臉書粉專「台灣西南空域」4日更爆料：「美國海軍P-3C #AE1D5B #161415通過巴士海峽進入南海。」

臉書粉專「台灣西南空域」PO出一張即時觀測航跡圖表示，「美國海軍P-3C #AE1D5B #161415通過巴士海峽進入南海，會不會北上進入我西南空域和共機各自獵鯊? 讓我們繼續看下去！中美反潛機同時出現在同一空域有點耐人尋味！有美艦要北上通過台海嗎？」

另外，「台灣西南空域」也透露，中秋連假第4天上午解放軍基再度侵擾台灣西南空域，空軍照慣例廣播驅離對方，研判應該又是運八反潛機（空潛200）。實際上台海周遭在中秋連假4天相當不平靜，解放軍每日的侵擾，又加上美軍也在附近空海域巡弋，2日晚間更有加拿大皇家海軍護衛艦HMCS Winnipeg FFH338直接由南往北，穿越台灣海峽。

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(中時新聞網)