中秋連假揪烤肉，總是會遇到與自己不熟的人，就有PTT網友PO文，「跟不熟的去烤肉是不是找死？」導致整場烤肉無法加入聊天話題而吃的不盡興、後悔出席，對此一名網友分享他跑錯攤的經驗，不認識照樣狂吃烤肉狂喝狂玩煙火，「你只要有木炭，大家都是朋友」。

這名網友在PTT發文，表示大三時學妹約他烤肉，順便帶3包木炭來，原PO馬上就答應出席，結果他把公園左邊記成右邊，到場後一個人都不認識，還天真以為學妹只是離開一下就回來了，便自然地入座，講了一句「木炭先放這邊喔」，大家也表情怪怪地回他「好喔..先放著吧」，就坐下來狂烤狂吃了，連地上的煙火也拿起來玩。

原PO說，當他意識到自己跑錯攤是學妹打給他的時候，但生米煮成熟飯，帶來的木炭都被打開來用了，便不理學妹繼續吃到11點半才走，吃到結束時還被問「要不要開車送你回去」，完全被當成自己人。

自從這件事後，讓原PO懂了，只要帶著木炭大家都是朋友，沒什麼不好意思的，超猛經驗讓網友們紛紛留言：「這是真的嗎XD」、「你只要懂木炭 木炭就會幫助你」、「比肉還會裝熟」、「都沒有聊天嗎？還能待這麼久真的厲害」。

(中時新聞網)