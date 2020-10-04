高雄蔡姓女子3日下午在三民區一家超商喝咖啡等朋友，途中因電話響起走出室外，返回店內喝完咖啡時驚見杯底有一塊嚼食過的口香糖，氣得報警處理。警方調閱超商監視器後鎖定一名女子涉案，是否為故意，將待該名女子到案後才能釐清。

由於目前正值新冠肺炎疫情肆虐，對於咖啡杯內被刻意塞入口香糖，蔡女擔心有感染風險，表示5日將到醫院檢查。

高市三民一警分局十全派出3日接獲蔡女報案，表示她下午在三民區某超商內喝咖啡等朋友時電話突然想起，怕吵到其他客人，於是走到室外面講手機，但當時未喝完的咖啡就放在超商的內用區桌上。

稍後，蔡女見友人抵達便返回超商內用區，把剩餘的咖啡一飲而盡，此時才驚覺杯底竟然出現一塊嚼食過的口香糖，擔心有人惡作劇，氣得她報警。

警方調閱監視器後發現，一名女子從口中取出口香糖後、丟入蔡女咖啡杯內，還一度若無其事繼續的坐在店裡，警方目前正積極循線找尋該名涉案女子找案說明。

至於該女子是故意還是誤以為該杯子是垃圾才丟棄，警方強調需先找到該女子才能釐清，將依刑法毀損罪嫌受理偵辦，若因此造成疾病的傳染，則將報請相關主管機關查處。

(中時 )