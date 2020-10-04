詩人渡也遊賞光織影舞藝術展，並作詩為公園添文學氣息。（嘉義市政府提供）

嘉義市北香湖公園展出全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」，中秋節連假3天約有23萬人次參觀，也讓知名詩人渡也的文興大發，作詩詠頌光雕藝術的曼妙，也為古諸羅八景之一的北香湖留下文學性的新歷史紀錄。

渡也（本名陳啟佑）說，北香湖公園具有人文歷史，他住在後火車站附近，常到北香湖公園散步，1日光織影舞開幕第1天就偕太太同來遊賞，並作詩紀錄，黃敏惠市長這2年辦多場大型、全國性活動，帶動文化觀光發展。

市府觀光新聞處長張婉芬說，北香湖公園是古諸羅八景之「北香秋荷」，渡也寫詩描繪光織影舞，為公園增添詩意，中秋節連假北香湖更出現了天上明月與湖中月亮「雙月」的浪漫景象，歡迎民眾用創意拍照，紀錄美好的時刻

。

光織影舞 渡也

一排排一排排繽紛的織帶

編織成一條條光彩街、光華路

編織成萬紫千紅的春天

月亮從北香湖升起

嫦娥、兔子、花，在月中

在秋風中，在鏡中，在水中

游泳

據說是地表最大的一顆

蛋黃酥

讓湖水甘甜

讓嘉義永遠香醇

誰在樹林中偷偷藏著

好多大鏡球

在燈光注視中閃爍

彷彿天上星星都下凡

都在時空隧道中

光和光相看

影和影談心

一支巨大的管樂器獨自站立

在湖畔草坪上

吹出光的聲音

吹出土地的聲音

一生一世

義在光中，愛在光中

你在光中

他在光中

余在光中

(中時 )