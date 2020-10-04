詩人渡也遊賞光織影舞藝術展，並作詩為公園添文學氣息。（嘉義市政府提供）
詩人渡也遊賞光織影舞藝術展，並作詩為公園添文學氣息。（嘉義市政府提供）

嘉義市北香湖公園展出全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」，中秋節連假3天約有23萬人次參觀，也讓知名詩人渡也的文興大發，作詩詠頌光雕藝術的曼妙，也為古諸羅八景之一的北香湖留下文學性的新歷史紀錄。

渡也（本名陳啟佑）說，北香湖公園具有人文歷史，他住在後火車站附近，常到北香湖公園散步，1日光織影舞開幕第1天就偕太太同來遊賞，並作詩紀錄，黃敏惠市長這2年辦多場大型、全國性活動，帶動文化觀光發展。

市府觀光新聞處長張婉芬說，北香湖公園是古諸羅八景之「北香秋荷」，渡也寫詩描繪光織影舞，為公園增添詩意，中秋節連假北香湖更出現了天上明月與湖中月亮「雙月」的浪漫景象，歡迎民眾用創意拍照，紀錄美好的時刻

光織影舞 渡也

一排排一排排繽紛的織帶

編織成一條條光彩街、光華路

編織成萬紫千紅的春天

月亮從北香湖升起

嫦娥、兔子、花，在月中

在秋風中，在鏡中，在水中

游泳

據說是地表最大的一顆

蛋黃酥

讓湖水甘甜

讓嘉義永遠香醇

誰在樹林中偷偷藏著

好多大鏡球

在燈光注視中閃爍

彷彿天上星星都下凡

都在時空隧道中

光和光相看

影和影談心

一支巨大的管樂器獨自站立

在湖畔草坪上

吹出光的聲音

吹出土地的聲音

一生一世

義在光中，愛在光中

你在光中

他在光中

余在光中

(中時 )

#光織影舞 #嘉義市北香湖公園 #渡也