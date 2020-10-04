嘉義市北香湖公園展出全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」，中秋節連假3天約有23萬人次參觀，也讓知名詩人渡也的文興大發，作詩詠頌光雕藝術的曼妙，也為古諸羅八景之一的北香湖留下文學性的新歷史紀錄。
渡也（本名陳啟佑）說，北香湖公園具有人文歷史，他住在後火車站附近，常到北香湖公園散步，1日光織影舞開幕第1天就偕太太同來遊賞，並作詩紀錄，黃敏惠市長這2年辦多場大型、全國性活動，帶動文化觀光發展。
市府觀光新聞處長張婉芬說，北香湖公園是古諸羅八景之「北香秋荷」，渡也寫詩描繪光織影舞，為公園增添詩意，中秋節連假北香湖更出現了天上明月與湖中月亮「雙月」的浪漫景象，歡迎民眾用創意拍照，紀錄美好的時刻
。
光織影舞 渡也
一排排一排排繽紛的織帶
編織成一條條光彩街、光華路
編織成萬紫千紅的春天
月亮從北香湖升起
嫦娥、兔子、花，在月中
在秋風中，在鏡中，在水中
游泳
據說是地表最大的一顆
蛋黃酥
讓湖水甘甜
讓嘉義永遠香醇
誰在樹林中偷偷藏著
好多大鏡球
在燈光注視中閃爍
彷彿天上星星都下凡
都在時空隧道中
光和光相看
影和影談心
一支巨大的管樂器獨自站立
在湖畔草坪上
吹出光的聲音
吹出土地的聲音
一生一世
義在光中，愛在光中
你在光中
他在光中
余在光中
(中時 )
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