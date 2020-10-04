中秋連假最後一天，天氣晴朗，出遊民眾似乎有預期心理，昨晚已出現一波返北開工車潮；今上午9點開始，蘇花改北上車道雖陸續出現車潮，花蓮境內交通大致順暢，公路總局預估午後車流量明顯增多，可能突破1.2萬輛。
公路總局統計，蘇花改昨日整體車流趨勢呈現北上多於南下，是本次中秋連假前3日最高，單日累積共14730輛；截至今下午3點，北上車流量為7959輛，中午12點出現最大車流量，逾800輛，目前車流順暢，預測今北上車輛將超過1.2萬輛。
新城警分局迎接北上返工車潮，早上就在崇德路段部署警力加強交管；新城警分局交通組長黃榕仙表示，蘇花改南北向車流順暢，雖然北返車潮佔多數，但山區車速可維持50公里、平面道路70公里，沿線知名景點、休憩區車輛較昨日減少許多。
黃榕仙指出，3日開始配合公路總局啟動蘇花改「大客車優先道」，加派警力在太魯閣大橋北端至崇德管制站實施疏導，視車流彈性調整，民眾依照指揮前進，讓交通保持順暢。
黃榕仙指出，台8線中橫公路，西向車流量同一般假日，車多但交通順暢，沒有壅塞或回堵狀況；合歡山、燕子口、七星潭風景區等景點，遊客人數較前3天少，停車秩序、交通狀況都保持良好。
往台東方向，玉里警分局指出，目前往南車流量不多，交通順暢，各重要路口、景點也有加派警力進行疏導、取締違規。
(中時 )
#蘇花改
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