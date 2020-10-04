苑裡鎮向來是苗栗縣的米倉，在過去傳統農業社會中，農民在年節婚嫁喜慶時，都會一起製作芋葱粿並供親友鄰人分食，成了許多民眾幼時溫馨回憶，在傳統鄉味逐漸失去的現代，苑裡鎮福田社區集合全里老少，齊聚一同作芋葱粿，再讓大家分食一起回憶傳承過去的濃厚人情味。

苑裡鎮福田社區早在清朝就有漢族墾民進駐，舊名稱為田寮，與平埔族的道卡斯族人隔鄰而居，互不侵擾，和平共存，後歷經日據至台灣光復後，改名為福田里，以形容本地土地肥沃有如上天賜福之地。

福田社區長輩燃放竹筒砲以示熱鬧。（謝明俊攝）

福田社區長輩以竹子編成的米倉。（謝明俊攝）

舊時傳統的竹炉，象徵大家同吃一鍋飯。（謝明俊攝）

包括福田里在內，苑裡鎮擁有大批良田，全都種植水稻，因此，苑裡鎮向來號稱是苗栗縣的米倉，所生產的稻米，產量及品質都是居苗栗之冠。

舊時農業社會，民間生活物質貧乏，因此，農村鄰里間常會以年節或是婚嫁喜慶，共同製作粿粄類食品，來凝聚鄉里情，像是部分客家庄農曆10月還太平福時製作新丁粄，苑裡地區製作的芋葱粿，都是傳統活動代表。

苑裡盛產稻米及芋頭，事實上知名的大甲芋頭，有相當數量是產自苑裡，就如知名的大甲蓆一樣。因此，福田社區的芋葱粿就利用這2項盛產的原料食材製成，再加入紅葱頭製成的油葱，拌上農家自製的蘿蔔乾，就成了簡單易作，人人愛吃的芋葱粿。

苗栗縣長徐耀昌與民眾合作芋葱。（謝明俊攝）

蒸好的芋葱粿分給鄰里吃。（謝明俊攝）

隨著時代演進，鄰里齊聚一堂共製芋葱粿的景況消失多年，讓許多有了年紀的苑裡人懷念不已，5年前，水保局台中分局輔導福田社區農村再造計畫，社區內長輩齊聚商討選擇何種傳統文化活動來代表福田社區，多數長輩竟異口同聲地選擇製作芋葱粿，由此才逐漸恢復製作芋葱粿的傳統。

共作芋葱粿的活動引起當地老少共鳴，苗栗縣長徐耀昌也慕名前來參加多屆，希望透過這項特殊的傳統文化活動，讓年輕輩了解傳承鄉里濃厚的人情味。

(中時 )