陳姓網友在網上PO出台南黃金海岸中秋後的慘況，調侃自己是眼睛業障重才看到滿地垃圾。（臉書社團《爆怨公社》陳網友／蘇育宣翻攝）

「月圓人團圓」，每到中秋節多數人都會返鄉與家人親朋好友團聚，而烤肉、放煙火等都是闔家歡樂的活動首選，不少民眾選擇前往橋下、海邊欣賞美景邊歡愉，而歡樂過後遭殃的卻是無辜的自然環境。今日有網友貼出媲美沖繩海岸的台南黃金海岸線現場照片，但在假期後卻只見滿地垃圾，淪「垃圾海岸」。

一位陳姓網友在臉書社團《爆怨公社》中貼出一段1分半的影片與幾張照片，畫面中滿地垃圾。原PO無奈地寫下，「台南最美麗的海岸線...中秋節的『黃金海岸』」，更調侃式的形容，都是他眼睛業障太重，才會誤把滿地的黃金看成「垃圾」。

原PO影片雖短短一分半，畫面中卻只見漂亮的台南黃金海岸步道充斥垃圾，各種不同類型的煙火施放後的殘骸與紙屑散落在地面，也不乏烤肉所留下的炭火遺骸，垃圾數量相當驚人。

文一發出後網友紛紛留言表示，「破壞台灣的大自然還是台灣人最厲害」、「沒公德心」、「不能自己帶走嗎」、「開心玩也要把垃圾帶走太沒有公德心了」、「唉，東西要收走啊⋯⋯」、「要玩就要收啦，家裡怎教的」、「垃圾人做垃圾事，應該嚴禁這些地方施放煙火炮竹。」

(中時新聞網)