女星熊熊擁有可愛臉與G罩杯火辣身材，是許多人心目中的「性感女神」，而她近年人紅是非多，又是被爆結交新歡傳有喜，還疑似流出性愛片，而她沒多做解釋，甚至在鏡頭前以正向笑容應對，仍積極地在工作上努力，但今(10/4)卻突po出黑白照，還寫出像要切割人際關係的言論。

熊熊近來風波不斷，早前被拍到私下跟不同的男性聚會，後又傳出與富二代「特斯拉男」秘戀論及婚嫁甚至肚皮已有喜，不久後竟又爆出疑似性愛片外流，傳因此遭毀婚掰了豪門戀，還動胎氣導致孩子沒了，但幾天後又被拍到換「瑪莎拉蒂男」陪看物產科兼暗訂高級養胎餐，情事峰迴路轉。

熊熊突發黑白照，寫下「萬箭穿心，習慣就好」，似乎在呼應處境。(翻攝自熊熊IG)

而熊熊面對一波接一波的風暴，始終沒有正面回應，僅短暫現身小鬼靈堂弔唁，其他時間都神隱，讓人霧裡看花，唯一可知的是，她本與徐乃麟搭檔主持《挑戰吧！大神》節目，爆出被Apple取代，但經紀人出面澄清，熊熊只是請假2個月，「沒有換不換掉的問題」。

而至今仍保持沉默的熊熊，今天突在IG現實動態發文，分享了自己低著頭的黑白照片，寫下：「萬箭穿心，習慣就好，刪除封鎖，不被干擾」，更直言已下決定「生活裡只留下對的人」，似乎是對她最近的事件做出表態，不禁讓人多想，但文章最後，她才標記了是「好書推薦」，但圖文仍跟她的近況有所對應，不僅讓人擔心她的心理狀態。

(中時新聞網)