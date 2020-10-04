今年季後賽連兩輪上演從1比3頹勢逆轉晉級戲碼的金塊，最新補強動作終於曝光！根據《丹佛郵報》記者席格4日爆料，金塊目前鎖定鵜鶘明星後衛哈勒戴，期望他跟今年季後賽表現優異的賈瑪莫瑞、約基奇組成金塊全新「三巨頭」。

光從今年季後賽表現來看，金塊在內線擁有約基奇坐鎮、外圍則靠明星射手賈瑪莫瑞，可是他們明顯還是缺少一名具備火力與經驗的後衛幫忙組織，目前無論是蓋瑞哈里斯或巴頓都不足以扛下重任，從鵜鶘挖來哈勒戴確實是個不錯選項。

畢竟哈勒戴本季場均19.1分、6.7助攻、4.8籃板與1.6抄截，更帶給鵜鶘相當穩定的後場組織能力，問題是本季他跟「爆鞋哥」錫安威廉森、「球哥」朗佐鮑爾、英格拉姆等鵜鶘未來之星無法相容的謠言不斷，鵜鶘也早把他放上交易檯面。

哈勒戴還跟鵜鶘有著兩年5300萬美元合約，席格認為金塊想換哈勒戴，不僅要拿出蓋瑞哈里斯與巴頓，甚至還須付出他們從火箭那邊得到的今年第22順位選秀權，才有可能跟鵜鶘展開談判，假如哈勒戴成功跳槽，金塊下季戰力將更可怕。

(中時 )