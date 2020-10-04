共機近期頻繁飛越台海中線，兩岸關係日趨緊張，也讓多位軍事專家、評論家感到憂心。但台海若真的開戰，台灣人會願意上戰場保衛台灣嗎？根據最新民調顯示，若兩岸爆發衝突，有44.9%的民眾表示願意。這份民調引起網友熱議，甚至有網友直接大喊：「我才不要」。

兩岸關係不睦，加上2020年「中美關係」持續緊張，台海情勢也隨之增溫，甚至曾有學者斷言，台海3年內可能爆發戰爭。

根據《ETtoday新聞雲》今(4)日公布的最新民調顯示，如果兩岸真的爆發衝突，有44.9%民眾願意自己或讓自己家人上戰場保衛台灣；有41.9%民眾不願意，另外13.2%民眾表示不知道或沒意見。值得注意的是，表示願意的人比之前的調查增加，而表示不願意的人則減少許多。

此事在PTT上引起網友熱烈討論，有網友表示，「我才不要」、「我ok你先上」「表示超過一半不要啊，笑死」、「這些覺青們是不是我OK 你先衝阿？」、「有沒有選項是，願意讓他人上戰場的」、「我沒有要喔.jpg」。

不過，有些網友則認為，「你不還手對面一定打超大力」、「哪個五毛打過靶的出來，鍵盤打手槍不算」、「這種事情真的到發生的時候哪有什麼願不願意」。

(中時新聞網)