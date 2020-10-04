林務局推出轄下12處國家森林遊樂區任1處享免費入園1次的優惠，期限到年底，秋高氣爽，阿里山森林遊樂區中秋連假前2天入園人次逾1萬人，位居全台之冠。攝影達人黃源明推薦這個時節，「姊妹潭」潭水飽滿，是阿里山遊樂區必訪景點，湖面被檜木林環繞的美景宛如天空之鏡。

中秋佳節天氣好，根據中央氣象局資料，４日阿里山遊樂區體感溫度12至22℃，相當舒適。連假3天加上今日至下午4點為止，總計湧入2萬1770名遊客入園，其中使用免費入園者占8成；園內旅宿業者透露，連假4天住房率7至9成，跟平時假日差不多，不過，馬上要迎接國慶3天連假，目前訂房率已達8成以上。

石膏植拓手作體驗成品。（嘉義林區管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

黃源明表示，近日山區午後熱對流發展旺盛，常有短時強降雨，使姊妹潭一直維持滿水位，周圍檜木林倒影在湖畔上，絕美光影有如天空之鏡，中秋節後，東北季風來臨，水位將慢慢下降，想把握姊妹潭的美景得趁現在，另園區內的楓樹預計11月慢慢轉黃變紅，亦是秋天不能錯過的景色。

嘉義縣竹崎警分局指出，連假針對奮起湖等熱門旅遊景點，規畫交通疏導勤務，加強車流監控，而往阿里山遊樂區的車潮這4天都正常，未出現車多壅塞情形。因園內停車空間有限，嘉義林管處於台18線90K至95K、共10個站點，提供免費接駁，遊客可將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往園區。

阿里山秋季彩繪森林活動電子資訊卡。（嘉義林區管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義林管處也邀請民眾雙十連假首日（9日）到阿里山姊妹潭體驗「為森林上色」，在透明小屋中一起盡情揮灑畫筆上色，與森林、湖畔相互輝映，打造阿里山裝置藝術；還有加碼秋日限定禮品、手做阿里山石膏植拓畫，一起將阿里山的美好帶回家。詳情可見https：／／ider.kktix.cc／events／80df85ec。

(中時 )