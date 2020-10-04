根據台鐵通報，因岡山車站發生號誌異常事件，下午部分列車延遲，經積極搶修後，下午4時27分已恢復正常。

台鐵局表示，下午2時59分起岡山站就地控制盤面無法顯示，行控室CTC亦無法控制，進站改手作進站，出發改變更為通信式行車，以維持雙線行車。

台鐵局說，但因行車控制方式改變，導致行車時間受到影響略有延遲，經行車號誌人員積極搶修，已於下午4時27分恢復正常。

(中央社)