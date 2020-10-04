台鐵岡山站號誌一度異常 部分列車延遲 17:242020/10/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據台鐵通報，因岡山車站發生號誌異常事件，下午部分列車延遲，經積極搶修後，下午4時27分已恢復正常。 (資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據台鐵通報，因岡山車站發生號誌異常事件，下午部分列車延遲，經積極搶修後，下午4時27分已恢復正常。 台鐵局表示，下午2時59分起岡山站就地控制盤面無法顯示，行控室CTC亦無法控制，進站改手作進站，出發改變更為通信式行車，以維持雙線行車。 台鐵局說，但因行車控制方式改變，導致行車時間受到影響略有延遲，經行車號誌人員積極搶修，已於下午4時27分恢復正常。 (中央社) #號誌 #延遲 #岡山 #台鐵局 #列車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃市府規劃三處高速公路計畫，打通青埔任督二脈 09:452020/10/02 區域情報-桃園 改善交通瓶頸 台南中正北路增設專用車道號誌 15:132020/10/01 寶島 分流見效國道順暢 林佳龍：今明北返考驗 10:452020/10/03 生活 福建平潭海峽公鐵路兩用大橋公路層試通車 一小時通勤圈形成 11:122020/10/02 兩岸 商機可觀 高巿擬蓋身障運動中心 04:102020/10/01 地方新聞 迎戰史上最塞 侯視察轉運站 04:102020/10/01 地方新聞 國5北上塞爆！車均速剩28公里 恐一路塞到深夜10點 21:302020/10/02 生活 大陸國慶中秋雙節客流疊加 武漢機場火車站旅客量均創新高 10:222020/10/02 兩岸 女大生錯過回台北火車 遇2台鐵員工暖舉羨煞眾人 15:062020/10/03 搜奇 京台公鐵高速先期工程？平潭海峽公鐵兩用大橋公路面試通車 10:072020/10/02 兩岸 生活熱門新聞 路過霧峰快餐店 他入內一看價格秒跪 網：用新台幣教訓老闆娘 - 生活 加利口罩比國家隊優？數據曝光網嗆：難怪當初不驗 - 生活 氣象局揭颱風未來3路徑 走這條國慶日離台超近 - 生活 到台東就該吃便當 教授曝：這裡的跟池上一樣好吃 - 生活 中秋連假瘋烤肉 全聯驚見「吐司山」 網：第一次看到 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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