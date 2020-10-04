大陸十一長假期步入第4日，萬里長城八達嶺景區遊客再現盛況。但部份旅客行為令人憤怒，位於陝西榆林市的明長城鎮北台景區，長城塊磚竟遭遊客刻字，大煞風景，亦顯示旅客行為一亟需再教育。

據《東網》報導，北京八達嶺長城景點官方微博上周六上午10時15分，宣布景點門票全部售罄，並啟動紅色預警一級響應預案；而截至當日下午4時，八達嶺長城周日的門票，已售出2.8萬張，剩餘門票只有2萬張左右。景點指，此次售罄門票是自今年3月24日，當地有序恢復開放，首次出現。

但是部份旅客行為令人憤怒，媒體發現，鎮北台長城雖是重點文物保護單位，但遊客的不文明遊覽行為，為該處遺址帶來災害性的破壞。城牆上不論是兒女牆還是垛口上，均被刻字，無一幸免。據了解，鎮北台長城建於明萬曆三十五年，距今有超過400年的歷史。地點位於陝西省榆林市城北4公里之紅山頂上。是明代長城遺址中最為宏大、氣勢最為磅礴的建築物之一，素有中國長城「三大奇觀之一（東有山海關、中有鎮北台、西有嘉峪關）」和「萬里長城第一台」之稱。

(中時新聞網)