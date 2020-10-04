索尼、鎧俠向美方申請 續向華為供貨 17:002020/10/04 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日媒報導，日本索尼（Sony）與日本NAND Flash大廠鎧俠（KIOXIA）向美國政府申請，繼續為中國資通訊設備商華為供應部件，但暫時未知申請是否獲得批准。 日本經濟新聞報導，索尼發言人指出，公司一向遵守所有法規，不評論與個別客戶的業務往來。 美國政府對華為實施制裁，限制企業與華為有貿易往來，但英特爾（Intel）等美國公司獲得美方批出許可，繼續向華為供應個人電腦用晶片。 除索尼與鎧俠以外，韓國的三星與SK海力士也已向美國政府申請向華為供應設備。 (工商 ) #三星 #華為 #申請 #索尼 #鎧俠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 營收將公布 達人布局轉機股 04:102020/10/04 產業特刊 9月出口喊燒 連三紅機會大 04:102020/10/04 專題周報 國際航空業大幅縮減人力 貨運撐獲利 華航不裁員 04:102020/10/04 財經要聞 東海藝術街推商圈振興三倍券 市集、裝置藝術點燈邀您同樂 09:222020/10/04 生活 海外投資停看聽 輸銀保險保障相挺 04:102020/10/04 企業經營 中火增燃氣機組報告書未完整 都發局：請台電補正後續審 14:342020/10/04 生活 索尼執行長吉田憲一郎 不只是電玩迷 更懷電動車願景 04:102020/10/04 全球財經 深化對美交流 退輔會爭取派員駐美 14:302020/10/04 政治 空軍一號大樂透 04:102020/10/04 產業特刊 李鎮宇專欄－美國總統大選後的變與不變 04:102020/10/04 財經要聞 財經熱門新聞 殖利率墊高，低價撿便宜 公股行庫抱台股 明年更用力 - 財經要聞 - 工商時報 川普確診爆3種下場 最慘結局…散戶1招保命 - 財經 遭外資倒貨7千億沒事 老謝：下一步注意台積電2大訊號 - 財經 IMF看台經濟成長率-4％ 老謝駁：4月預言將成真 - 財經 加利口罩優於國家隊？ 紡研所：只是細菌過濾率非病毒過濾率 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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