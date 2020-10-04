日媒報導，日本索尼（Sony）與日本NAND Flash大廠鎧俠（KIOXIA）向美國政府申請，繼續為中國資通訊設備商華為供應部件，但暫時未知申請是否獲得批准。

日本經濟新聞報導，索尼發言人指出，公司一向遵守所有法規，不評論與個別客戶的業務往來。

美國政府對華為實施制裁，限制企業與華為有貿易往來，但英特爾（Intel）等美國公司獲得美方批出許可，繼續向華為供應個人電腦用晶片。

除索尼與鎧俠以外，韓國的三星與SK海力士也已向美國政府申請向華為供應設備。

(工商 )