外媒報導，美國公民及移民服務局（USCIS）2日公布政策指南，明文強調凡是申請移民的共產黨員，或其他極權主義政黨的黨員或與其相關的成員，都不會獲得受理。

美國之音報導，政策指南指出，具有共產黨或任何其他極權主義政黨的黨員，或相關成員身份，與申請自然歸化效忠美國的忠誠宣誓不符和矛盾，包括宣誓支持和維護美國的憲法及法律。

政策指南顯示，這項「不可受理依據」是美國國會通過的應對美國安全威脅更廣泛法律的一部分。除非有豁免，任何是或曾經是美國國內或外國共產黨，以及其他極權政黨成員，或與其相關成員的移民，都不被允許進入美國。

上述政策適用於尋求移民身份的外國人，例如人在美國境內的共產黨員，申請將身份調整為合法永久居民的身份。

政策指南顯示，這個對移民政策指南的新增部分，將幫助移民官員依據與聯邦法律相符的「不可受理依據」對移民案件做出裁定。

有分析指，美國以往的移民法律對共產黨員和極權主義政黨成員移民有規定，最新指引中的新增內容，主要是表明要嚴格執行聯邦移民法的要求，明確規定要阻止共產黨員，以及相關人員等在美國獲得移民或永久居民身份。

(工商 )