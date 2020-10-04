美國《富比士》雜誌日前公布全球年度女星收入排行榜，48歲哥倫比亞女星蘇菲亞薇格拉（Sofia Vergara）以4300萬美元（約12.9億元台幣）榮登冠軍，硬生生輾壓連續兩年榜首的《黑寡婦》史嘉蕾喬韓森。

今年新冠肺炎肺炎肆虐，許多電影開拍、上映等檔期均延後，自然影響到明星的收入，不過，蘇菲亞除了接拍《摩登家庭（Modern Family）》最終季，還擔任《美國達人秀（America's Got Talent）》的評審，加上林林總總的的代言活動等，一年吸金約12.9億元台幣，成為最會賺的女演員。

蘇菲亞出道前本來是牙醫系的學生，18歲與高中男友結婚後育有一子，未料2年後離婚；隔了22年梅開二度喬·曼根尼羅（Joseph Michael Manganiello），並拿到美國公民。

事業方面，蘇菲亞2009年演出美國喜劇影集《摩登家庭》走紅，一口氣拍了11年，成為演藝代表作之一；外型美豔火辣的她，曾大方在女性雜誌中全裸入鏡，狂秀32F的好身材，但她深感困擾，覺得胸部太大不方便運動，自爆13歲就很豐滿，懷孕時又會再升級，「連做伏地挺身都有困難。」

(中時新聞網)