台灣基進嘉義黨部昨在臉書發文稱，有民眾反應河濱運動公園生態池內的荷花，大面積的集體枯萎，有礙市容的觀瞻，並批嘉義市長黃敏惠對舊公園疏於維護。對此，雲林菜農林佳新分析荷花枯萎的原因，並狂酸台灣基進「腦容量」不足。

林佳新今(4日)在臉書上表示，荷花到了秋季就會開始進入休眠期，地上部位會逐漸凋零黃化，只留下地下球莖渡過冬天。

接著，林佳新分析，到底是溫度的問題還是日照的問題影響比較大，他覺得還是日照問題比較大，並指出，實例上已經很多入秋日照不足以燈光改善的案例可以查詢。

最後，林佳新狠酸台灣基進，「但對基進黨而言我還是覺得是『腦容量』不足影響比較大，所以無法用科學改善。」

網友們也留言回應，「凋零的腦無法偵測自己的狹隘」、「嘴裡咬的烤魷魚都笑飛了」、「腦袋很好用，他們為什麼不用」、「他們現在這些嚼氫都是信仰凌駕於科學」。

此外，台灣基進嘉義黨部也透過臉書針對此事作出聲明回應。一、經查，荷花在本季呈現枯黃樣態屬自然現象，本黨部未善盡監督品質，貿然發文抨擊，實屬不妥，不過發文初心乃是希望市府能善盡維護公園之事宜，在此致歉。二、基於監督市政、持續深耕嘉義的初心，我們也將持續的向各界請益，並精進監督品質，未來也有勞各界不吝賜教。

荷到了秋季就會開始進入休眠期，地上部位會逐漸凋零黃化，只留下地下球莖渡過冬天 那到底是溫度的問題還是日照的問題影響比較大，佳新覺得還是日照問題比較大，實例上已經很多入秋日照不足以燈光改善的案例可以查詢 但對基進黨而言我還是覺得是「腦容量」不足影響比較大，所以無法用科學改善。 由林佳新發佈於 2020年10月4日 星期日

(中時新聞網)