中秋連假最後一天，不少出遊民眾提早收兵，國道1號上午北上員林到埔鹽段，還一度出現車速只有20到40公里的龜速，但只塞了一小段，很快就暢快起來，但整天下來也累季12件無人受傷事故，到了下午預期的塞車路段反而不塞了，駕駛很意外「超順的！」

但儘管車行順暢，擦撞事故還是不少，國道三隊交通組長張弘杰表示，事故以北向西螺至北斗為主，共5件，北斗至員林3件，另外彰化北向1件、泰安服務區1件、豐原北向1件，皆為無人受傷事故，都很快就排除了。

連假最後一天，國道1號發生12起擦撞事故。（國道交通隊提供／吳敏菁彰化傳真）

今天上午國道1號中部路段北上員林到埔鹽車速一度「紅」，但其他路段多能保持暢通，原本預期下午會大塞車，結果還好，除了埔鹽段車速40至80間，其餘保持通暢，由於今天封閉台76線埔鹽交流道匯入國一南下匝道，民眾可改走台1線平面道路，或改走台61線、台74線快速道路。

但下午4點過後，彰化系統以北，台中南屯至后里北向、台中系統至大雅南向都開始塞了。

(中時 )