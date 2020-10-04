因藝人隋棠擔任種籽講師推廣、聲名大噪的防治幼兒性侵繪本《蝴蝶朵朵》，日前遭民眾踢爆，被高市光武國小列為「教師專區用書」，學童不可直接借閱，被批封建保守。校方強調，希望孩子與老師共讀後能充分討論，才列為教師用書。

《蝴蝶朵朵》由已故作家幸佳慧撰述，透過繪本形式，教導孩童認識身體自主權，防治性侵，希望喚起社會重視，藝人隋棠也加入種籽講師行列推廣。

高市光武國小將作家幸佳慧知名著作繪本《蝴蝶朵朵》列為「教師專區用書」，學童不可直接借閱，被批封建保守。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

日前，高市光武國小一名女童向學校圖書室借閱《蝴蝶朵朵》時，被以「不適合小孩自行閱讀」理由遭拒。家長得知後向議員林于凱反應，認為學校誤解該書的良善用意。

林于凱認為，該書內容完全沒有兒童不宜的情節，校方也無宣傳上的積極作為，做法確實太保守。

光武國小校長洪碧珠強調，該本附有「應用指導手冊」，敘明共讀繪本之後，老師需與孩子進行完整的對話與討論。學生若想借閲該書可向導師反映，老師能藉此引導、教導孩子如何保護自己。

人本基金會南部辦公室主任張萍表示，《蝴蝶朵朵》是工具書，不是禁書，對於防治熟人性侵具有莫大幫助，校方應主動公告有這本書，鼓勵師生共讀。

(中時 )