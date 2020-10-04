中秋四天連假收假日來到北返最容易塞車的下午尖峰時段，根據國道即時路況顯示，西部國道目前大致上算順暢，僅部分零星路段時速在40公里左右，包括：國1湖口到湖口服務區、國3大山到後龍、國3南投到南投服務區、國1仁德系統至台南；至於國5坪林行控至頭城等路段，同樣車多不好走。

高公局表示，國道交通量從上午持續攀升，中午有略微下降，下午再次持續增加，截至4日下午3時，國道全線交通量為57.0百萬車公里，預估本日交通量為114百萬車公里。

在國5雪隧方面，高公局表示，截至下午3時，雪隧通過量為13301輛次，相較去年中秋收假日增加11％；從宜蘭到頭城及頭城到坪林北向有車多壅塞狀況。

至於西部國道方面，高公局表示，北部地區，國1北向湖口車多、國3南向木柵路段因下午3時有事故，造成回堵；中部地區，國1北向台中及國1北向員林，分別因車流量多及事故造成回堵；南部地區，國1北向麻豆因事故造成回堵，國10東向左營有車多情形。

(中時 )